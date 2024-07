Jannik Sinner punta Montreal: l'azzurro è atteso in Canada nelle prossime ore

Jannik Sinner è pronto a riprendersi la scena da protagonista. L’azzurro suo malgrado ha dovuto rinunciare ai Giochi Olimpici di Parigi, a causa di una fastidiosa tonsillite. Forfait che lo ha esposto a tante critiche da parte di alcuni supporters italiani, che si sono sentiti traditi da questa sua scelta.

L’altoatesino ha però una voglia matta di tornare in campo per vincere e scacciare via tutte le voci che si sono sentite su di lui nell’ultimo periodo. La sua ultima gara risale alla sconfitta subita da Daniil Medvedev, ai quarti di finale a Wimbledon, dove Jannik fu condizionato anche da un leggero mancamento.

Ora però c’è da voltare pagina e il numero uno al mondo lo farà già dalle prossime ore. Sinner è infatti atteso in giornata in Canada, insieme al suo team. Il suo allenatore Darren Cahill ha infatti dato una piccola anticipazione pubblicando una storia in partenza verso l'aeroporto di Montreal.

Qui inizierà una parte cruciale della stagione del tennista da Val Pusteria, che sarà chiamato a difendere diversi punti, ma soprattutto la prima posizione mondiale dalle grinfie di Carlos Alcaraz. Il torneo avrà luogo sui campi in cemento dal 6 al 12 agosto.

Il Masters 1000 canadese annuncia la presenza di Sinner

La crescita esponenziale di Sinner iniziò proprio da Toronto, dove sollevò il suo primo Masters 1000. Da quel momento partì la sua cavalcata che lo ha poi portato a raggiungere il gradino più alto del podio.

Questo il comunicato ufficiale del torneo ad annunciare la presenza di Sinner: "A dominare la classifica con le sue abilità e la sua intelligenza è Jannik Sinner, che si è fatto strada fino all’apice dell’ATP.

La sua fantastica ascesa è iniziata un anno fa, al National Bank Open 2023 presentato da Rogers a Toronto, dove ha sollevato il suo primo trofeo da vincitore del Masters 1000. Da allora ha giocato alla grande: due vittorie su Novak Djokovic, un primo Grande Slam a Melbourne, il Miami Masters, Rotterdam e Halle e, soprattutto, una prestazione stratosferica in Coppa Davis.

Dai campi in cemento alla terra battuta e all’erba, è stato inarrestabile. Il campione Next Gen 2019 negli ultimissimi anni è cresciuto tanto fisicamente e ha affinato un servizio più potente mantenendo la sua velocità e il suo QI tennistico", hanno scritto.