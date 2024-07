Schiavone difende ancora Jannik Sinner: "Le critiche sono sempre più facili"

La decisione di Jannik Sinner di rinunciare ai Giochi Olimpici di Parigi ha scatenato molte polemiche, tra gli addetti ai lavori ma soprattutto tra i tifosi, con molti che hanno accusato l'azzurro di poco attaccamento verso l'Italia.

Ognuno ha spinto verso la propria tesi, un pensiero differente rispetto al fenomeno azzurro che intanto sta recuperando dalla tonsillite e punta a essere al meglio per i prossimi impegni stagionali, a partire dal Masters 1000 di Montreal.

Flavia Pennetta e Francesca Schiavone, due leggende del tennis italiano, sono tornate sulla decisione e hanno difeso il campione altoatesino. Francesca, come riportato dal Corriere dello Sport, ha spiegato: "Il tennis è uno sport che richiede tanto impegno e dedizione, siamo in campo praticamente ogni settimana e le critiche sono sempre più facili da fare rispetto a ciò che realmente succede.

Per lui poi è diverso dagli altri, se viene qui è per puntare a una medaglia, non viene giusto per venire". Dello stesso avviso Flavia che ha pii proseguito: "Sono f"accordo, è stato sfortunato ma se lui non sente di essere in condizione, è giusto che non partecipi".

Le due tenniste hanno parlato del momento d'oro del tennis italiano, situazione che vede non solo Jannik Sinner ma anche due Top 5 tra femminile e doppio. Se la coppia Bolelli Vavassori è uscita ci sono ancora grandi speranze sulla numero uno azzurra Jasmine Paolini, finalista al Roland Garros e a Wimbledon.

Sulla tennista Francesca pronostica: "È da medaglia d'oro" mentre Flavia Pennetta commenta più cauta e afferma: "Lei è molto netta ma io dico argento". Le due hanno poi affermato che occhio a possibili sorprese, magari dalle altre categorie.

Insomma il tennis italiano è in buone mani e possono esserci belle cose in queste Olimpiadi anche senza il numero uno al mondo che lavorerà nonostante le polemiche per tornare il prima possibile.