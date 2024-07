Paola Egonu difende Jannik Sinner: "La vita è una sola, avrei fatto lo stesso"

La decisione di Jannik Sinner di rinunciare alle Olimpiadi a causa di una tonsillite ha destato molte polemiche e tanti tifosi non hanno gradito questa scelta. Osservando il mondo social diversi utenti sono apparsi perplessi e hanno affermato che l'azzurro non ha fatto tutto il possibile per partecipare ai Giochi Olimpici, competizione al quale dovrebbe essere comunque un onore prendere parte.

Dal villaggio olimpico sono emerse alcune dichiarazioni, si parla dei presenti ma anche degli assenti e non tutti hanno gradito la sua decisione. C'è anche chi ha difeso il numero uno al mondo di tennis e tra queste c'è la campionessa di Paola Egonu, molto schietta nel commentare la situazione di Jannik.

Ecco le parole riportate da Open: "Credo che la sua salute sia sempre la cosa più importante, in questo momento semplicemente lui ha la tonsillite e il medico gli ha consigliato di non giocare, anche io avrei fatto la stessa cosa perché la vita è una".

Nel corso dell'intervento Paola ha parlato anche dell'emozionante incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e ha svelato: "È sempre un onore potermi ritrovare in questa situazione, chiunque vorrebbe stringere la mano al nostro presidente", la chiusura finale della pallavolista.

Nelle ultime ore anche il presidente del Coni Malago' è tornato sulla vicenda Sinner e ha affermato: "È stato molto doloroso. Mi ha chiamato per darmi la notizia prima di ufficializzarla, quando l’ho saputo sono rimasto affettuosamente basito.

Questa è la vita, c’è poco da dire e c’è poco da aggiungere". Il presidente del Coni ha poi aggiunto: "Parlerei di una sfortunatissima circostanza, perché Jannik ha sempre sostenuto con trasporto e determinazione che l’obiettivo numero uno della sua stagione fossero i giochi".