Federica Pellegrini su Sinner: "I tennisti hanno approccio diverso sulle Olimpiadi"

Le Olimpiadi di Parigi sono ufficialmente iniziate, nella serata di ieri si è tenuta una bellissima presentazione (anche Rafael Nadal tra i principali protagonisti) e c'è curiosità su quali risultati e quali medaglie l'Italia riuscirà a portare a casa.

Nonostante ciò in casa azzurra continua a tenere banco il forfait di Jannik Sinner con la decisione del tennista, numero uno al mondo, di rinunciare alle Olimpiadi a causa di una tonsillite. Per alcuni si è trattata di esagerazione, per altri di un'eccessiva precauzione in vista di un torneo che si tiene ogni quattro anni e qualche fan speravano di veder Jannik fare di tutto per scendere in campo.

Tanti tra i tifosi e addetti ai lavori hanno detto la propria e in queste ore è intervenuta sulla vicenda anche una leggenda olimpica del calibro di Federica Pellegrini, ormai ritirata dalle scene da qualche anno. La Pellegrini ha avuto parole abbastanza nette nei confronti di Sinner, qualcuno l'ha vista come una critica mentre altri semplicemente come la realtà dei fatti.

Ecco le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: "A parte il suo problema di salute che spero risolvi il prima possibile ma secondo me è un approccio diverso da Sport a Sport". La Pellegrini ha spiegato il suo punto di vista chiarendo: "Il tennis ha tornei del Grande Slam che valgono come un'Olimpiade per lui mentre per i nuotatori l'Olimpiade vale più di qualsiasi altra cosa.

Quindi è ovvio che lui deve prendere decisioni sicuramente diverse rispetto a un professionista che compete per questa competizione ogni quattro anni' Come al solito il mondo social si è diviso ma le parole della Pellegrini hanno fatto molto scalpore e ognuno ha espresso il proprio pensiero a riguardo.