Jannik Sinner non parteciperà ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'annuncio del numero uno del mondo ha ovviamente colpito tutti gli appassionati di sport italiani, pronti a supportarlo durante un percorso che avrebbe potuto aggiungere al suo palmarès una storica medaglia.

A imporre uno stop forzato all'altoatesino è stata una tonsillite, che i medici gli hanno consigliato di non sottovalutare. Dopo il post pubblicato da Sinner sul proprio account Instagram, si è aperto un duro dibattito sui social e l'azzurro ha ricevute delle critiche eccessive e - in alcuni casi - gratuite.

Solo Sinner può realmente conoscere le sue condizioni e qualsiasi ulteriore illazione risulta spesso fuori luogo.

Adriano Panatta e il prezioso consiglio a Jannik Sinner

Proprio pensando alle critiche, Adriano Panatta ha offerto il suo supporto a Sinner e - in un'intervista rilasciata all'agenzia di stampa Adnkronos, specificato: "Se diamo retta alla manica di scemi sui social… Se ci fossero stati ai miei tempi mi avrebbero massacrato in un anno, con tutti i difetti che avevo.

Avrei dovuto buttarmi da Ponte Sisto. Bisogna che lui si aspetti questo tipo di cose. Ci sono gli haters così come ci sono quelli che dicono sempre cose buone, secondo me non bisogna dare retta a nessuno. A volte mi capita del leggere su di me cose che non gradisco ma figurarsi se replico. Non ti curar di loro ma guarda e passa" . Panatta ha quindi voluto fornire un prezioso consiglio a Sinner.