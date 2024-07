Malagò svela un retroscena sul forfait di Jannik Sinner dalle Olimpiadi

Saranno 402 gli atleti azzurri impegnati durante tutta la manifestazione dei giochi olimpici a Parigi. Uno in meno rispetto alle attese e al numero inizialmente comunicato: infatti, l'assenza pesante che si è registrata nei giorni scorsi è quella del tennista numero uno al mondo Jannik Sinner.

L'altoatesino, tra i principali favoriti a una medaglia nel singolare maschile, ha annunciato il definitivo forfait a causa di una tonsillite: dopo il consiglio da parte dei medici, l'azzurro ha pubblicamente dichiarato ai fan di non partecipare alla competizione francese per recuperare dal problema rimediato.

Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi.



Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e… pic.twitter.com/Qrx8TJLoMA — Jannik Sinner (@janniksin) July 24, 2024

Le parole di Giovanni Malagò

Prima della cerimonia di apertura ufficiale delle Olimpiadi 2024, Giovanni Malagò ha rilasciato un'interessante intervista alla Gazzetta dello Sport.

Tra i temi c'è stata anche la rinuncia del giocatore italiano: "È stato molto doloroso. Mi ha chiamato per darmi la notizia prima di ufficializzarla, quando l’ho saputo sono rimasto affettuosamente basito.

Questa è la vita, c’è poco da dire e c’è poco da aggiungere" ha svelato. Il presidente del Coni ha poi aggiunto: "Parlerei di una sfortunatissima circostanza, perché Jannik ha sempre sostenuto con trasporto e determinazione che l’obiettivo numero uno della sua stagione fossero i giochi.

Parlando ai ragazzi prima di Mattarella, ho detto che bisogna vincere anche per chi non c’è, quindi qualcuno dovrà fare qualcosa in più".