Kuznetsova e il caso Sinner: "Immaginavo che sarebbe stata incolpata Anna Kalinskaya"

Cominciano ufficialmente i Giochi Olimpici e c'è grande attesa e curiosità per i tennisti che scenderanno in campo a Parigi. Chi non ci sarà e sta facendo molto discutere è il numero uno al mondo Jannik Sinner, alle prese ormai da qualche giorno con una tonsillite.

Nelle ultime ore si è creata un'assurda gogna social sul tennista azzurro, reo per alcuni di preferire gli impegni personali a quelli Nazionali e per altri addirittura ha preferito godersi le vacanze insieme alla compagna Anna Kalinskaya.

Se in Italia molti hanno portato avanti questa tesi in Russia non sono dello stesso avviso e sulla vicenda è intervenuta l'ex tennista Svetlana Kuznetsova, vincitrice nel lontano 2009 del Roland Garros. "Lo immaginavo, era ovvio che avrebbero data la colpa ad Anna per il rifiuto di Sinner e la mancata partecipazione ai Giochi Olimpici di Parigi.

Le ragazze dei giocatori famosi sono più tempo sotto la luce dei riflettori". Poi la tennista ha proseguito e ha chiarito: "Dopo la vittoria a Wimbledon Alcaraz è andato a Ibiza con gli amici bevendo drink e divertendosi, Jannik è stato in Sardegna con la ragazza in condizioni più tranquille e si è ammalato.

Sono cose che succedono, perché la gente si interessa a dove una persona passa le vacanze? Senza la vittoria a Wimbledon la gente criticherebbe Alcaraz per Ibiza? Ogni atleta è libero di scegliere come trascorrere le vacanze e il tempo libero".

La Kuznetsova ha fatto poi un altro solido esempio di un tennista che sta ricevendo critiche per la sua relazione e parliamo della coppia Badosa - Tsitsipas con la tennista che ha tuonato: "Anche lei è costantemente criticata per il calo di Tsitsipas e qui abbiamo anche l'aggravante che Sinner è numero uno al mondo. Gli odiatori seriali daranno sempre la colpa a lei per le sue sconfitte e tutto questo non ha senso".