Jannik Sinner volta pagina dopo le Olimpiadi: i prossimi impegni dell'azzurro

"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai giochi olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra battuta ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite.

Mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia". Come un fulmine a ciel sereno Jannik Sinner ha comunicato a tutti il suo forfait ai Giochi Olimpici di Parigi, che lo avrebbero visto come uno dei principali favoriti nella corsa al titolo finale.

Un’assenza che pesa come un macigno perché vede chiaramente ridimensionare di molto le possibilità di medaglia azzurre in un uno sport di cui ne è l’autentico leader.

I prossimi impegni di Jannik Sinner

Il numero uno al mondo ora dovrà guardare avanti e mandare giù un boccone difficile da digerire.

Non è stato il primo stop di una stagione per lui comunque straordinaria. Il ritiro da Madrid e il conseguente forfait agli Internazionali di Roma è stata una rinuncia importante, così come l’eliminazione da Wimbledon, anche a causa di un malessere riportato durante il match.

Ora la tonsillite, che non dovrebbe comunque pregiudicarne i prossimi impegni. Nemmeno il tempo di ritornare sulla terra battuta per ritrovare il feeling con la superficie, che l'altoatesino, smaltita la delusione Olimpica, tornerà ad allenarsi sui campi in cemento, dove riesce a dare sempre il meglio di sé.

La stagione è ancora molto lunga e lo aspettano ancora tanti impegni all’orizzonte. Nella seconda parte di stagione ci saranno diversi tornei nei quali dovrà difendere diversi punti in palio, primo fra tutti è il Canada Open, che la scorsa stagione rappresentò un crocevia importantissimo per lui.

Fu il primo il primo di 7 tornei vinti in meno di un anno solare. Quindi Montreal (lo scorso anno si giocò a Toronto), Cincinnati e poi Us Open. Questi i prossimi imminenti impegni nei quali Sinner cercherà di riprendere la scia vincente.