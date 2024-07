"Riviviamo lo stesso dramma": Binaghi netto sul forfait di Jannik Sinner

Il 2024 è stato senza dubbio l'anno di Jannik Sinner, vincitore degli Australian Open e numero uno al mondo nel ranking Atp. Dopo un grandissimo inizio di stagione l'azzurro ha vissuto alcune difficoltà legate a problematiche fisiche e per questo motivo ha rinunciato agli Internazionali di Roma e nelle ultime ore ha comunicato il forfait ai Giochi Olimpici di Parigi.

Era uno degli uomini più attesi, uno degli sportivi che poteva raggiungere le medaglie in chiave tennis e l'Italia perde uno dei grandi favoriti. Dopo gli Internazionali d'Italia a Roma Sinner perde anche i Giochi Olimpici e il presidente della federazione italiana tennis Binaghi ha commentato così ai microfoni di Lapresse la decisione del campione azzurro: "È un grandissimo dispiacere, in particolare per il ragazzo che ci teneva tanto e per i tantissimi sportivi italiani che non vedevano l'ora di rivederlo in campo.

Purtroppo, riviviamo il dramma che abbiamo conosciuto agli Internazionali". Binaghi ha poi proseguito in una nota che viene riportata: "Auguro a Jannik di rimettersi in forma il più presto possibile, sono convinto che lo vedremo in forza e al meglio agli Us Open, un tormek che tutti gli italiani ricordo potranno vedere integralmente e gratuitamente in chiaro".

Anche un ex campione del passato come Adriano Panatta aveva commentato nelle ultime ore a Lapresse la rinuncia del tennista azzurro e aveva dichiarato: "È un peccato, era un papabile per la medaglia d'oro. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo.

Non disperiamoci, abbiamo Jasmine Paolini, Sara Errani e anche Lorenzo Musetti che sta giocando bene, così come Luciano Darderi. E guai a dimenticare i doppi". Insomma Sinner non c'è ma il tennis italiano ha dimostrato in questi mesi che può comunque risultare positivo e l'obiettivo medaglia non è impossibile.