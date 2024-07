Jannik Sinner, l'esperto spiega l'entità del problema tonsillite: le ultime

Jannik Sinner non prenderà parte ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il numero uno al mondo e stella del tennis italiano lo ha comunicato sui social, comunicando di aver contratto una forte forma di tonsillite, problema che spesso viene sottovalutato ma che può portare gravi difficoltà in futuro.

In tanti sui social hanno quasi ironizzato sull'azzurro, criticando la scelta di rinunciare alle Olimpiadi per 'una semplice tonsillite". Non è un problema da poco, Jannik deve riposare e recuperare in vista dei prossimi tornei, l'azzurro partirà come campione in carica nel torneo di Montreal e sarà uno dei favoriti agli Us Open.

Eppure piovono le polemiche sull'azzurro e il professore Pecorari ha spiegato ai microfoni della Gazzetta dello Sport come una tonsillite curata male possa portare non pochi problemi: "Una tonsillite non complicata può passare nel giro di 5-6 giorni e si cura con antinfiammatori ma oggettivamente i tempi sono ristretti (il 27 Jannik avrebbe dovuto debuttare), e soprattutto non è escluso che lui abbia contratto una forma più grande.

Alcune tonsilliti possono essere più complicate e i tempi di recupero possono andare oltre una decina di giorni". Insomma non è semplice e Jannik dovrà lavorare anche in vista del torneo di Montreal la cui presenza non è così certa.

Alcuni ex tennisti lo hanno appoggiato, altri criticato come le parole criptiche dell'ex tennista Nicola Pietrangeli: "Che brutta notizia, un vero peccato. Era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano.

Aveva buona possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani… vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro. Vedi Matteo Berrettini ad esempio".