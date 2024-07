Paolo Bertolucci fa polemica e difende Jannik Sinner sui social

Il tennista azzurro ha subito diversi attacchi in queste ore

"Non disperiamoci": Panatta commenta il forfait di Jannik Sinner dalle Olimpiadi

Rafael Nadal commenta il forfait alle Olimpiadi di Jannik Sinner: "Sarà dura per lui"

Poi il tweet dove ha ufficializzato la rinuncia a Jannik Sinner:Infine il tweet polemico dove attacca tutti coloro che hanno criticato il campione azzurro, e ha parlato:Il tennista italiano proverà a tornare direttamente per il Masters 1000 di Montreal ma le sue condizioni sono ancora tutte da valutare. Nei prossimi giorni si deciderà e l'azzurro valuterà se sarà a disposizione.

Ringrazio io per lui. — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 24, 2024

I medici di X hanno fatto a distanza la diagnosi e la cura per @janniksin .

Sinner out — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 24, 2024

Non capisco come @janniksin osi arrogarsi il diritto di vivere la propria vita senza aver preventivamente chiesto il parere e poi il permesso agli utenti di X — paolo bertolucci (@paolobertolucci) July 24, 2024

Jannik ha salutato con un forfait così sui propri canali social: "Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai giochi Olimpici di Parigi. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite.Mi ha fortemente sconsigliato di giocare".

Sono passate poche ore dall'annuncio social e in tanti hanno criticato qualche decisione, il tribunale dei social ha cominciato a criticare e ha affermato che la rinuncia per una tonsillite è esagerata e alcuni hanno criticato questa decisione.

Sono giorni caldi per il tennis italiano e per il numero uno al mondo Jannik Sinner. Il tennista azzurro alla fine ha rinunciato ai Giochi Olimpici di Parigi, una tonsillite lo ha tenuto fermo e ora sarà costretto a saltare uno degli eventi dell'anno.

