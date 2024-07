"Non disperiamoci": Panatta commenta il forfait di Jannik Sinner dalle Olimpiadi

Jannik Sinner ha scosso i fan con la recente rinuncia alle Olimpiadi di Parigi 2024. E non potevano naturalmente mancare le reazioni da parte di ex tennisti e addetti ai lavori sul forfait forzato a causa di una tonsillite.

Tra questi è intervenuto Adriano Panatta, in un'intervista concessa a LaPresse dopo essere venuto a conoscenza della notizia: "È un peccato, era un papabile per la medaglia d'oro. Mi dispiace molto perché mi sarebbe piaciuto vederlo in campo" ha commentato.

Il 74enne romano ha poi cercato di guardare il bicchiere mezzo pieno, evidenziando l'ottimo momento del movimento azzurro: "Non disperiamoci, abbiamo Jasmine Paolini, Sara Errani e anche Lorenzo Musetti che sta giocando bene, così come Luciano Darderi.

E guai a dimenticare i doppi" ha aggiunto. Tra il singolare femminile e tutti i doppi, restano diverse le speranze di medaglia per l'Italia. La giornata di giovedì sarà piuttosto importante: infatti, in mattinata dalle ore 11, si effettueranno i sorteggi dei main draw.

Il messaggio di Jannik Sinner

Con queste parole il numero uno del mondo ha comunicato l'amaro ritiro: "Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai giochi olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra battuta ho cominciato a non sentirmi bene.

Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite. Mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione.

Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia".