Nicola Pietrangeli sul forfait di Jannik Sinner: "Peccato. Ma questi italiani… "

"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo ed in visita il medico ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare.

Perdermi i Giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali" . Jannik Sinner ha comunicato agli appassionati di sport italiani una delle peggiori notizie possibili. L'altoatesino non potrà purtroppo partecipare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 a causa di una tonsillite.

I medici hanno consigliato a Sinner di non scendere in campo alle Olimpiadi e l'azzurro non ha potuto fare altro che ascoltare le loro indicazioni.

Pietrangeli commenta il forfait di Sinner alle Olimpiadi

"Che brutta notizia, un vero peccato.

Era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buona possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani… vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro.

Vedi Matteo Berrettini adesso”, ha detto Nicola Pietrangeli in un'intervista rilasciata a LaPresse. "Ora Jannik deve aspettare altri quattro anni e chissà quanto cose succedono da qui al prossimo quadriennio, dispiace a tutti.

In questo momento il tennis italiano è il numero uno al mondo” . Sinner proverà a recuperare nel minor tempo possibile per vivere da protagonista la stagione americano sul cemento.