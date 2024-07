Niente Jannik Sinner alle Olimpiadi, scelto il sostituto per l'Italia

Il tennis e lo sport italiano si è risvegliato questo pomeriggio con una bruttissima notizia. Attraverso un comunicato sui propri canali social Jannik Sinner ha annunciato il forfait ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, una batosta durissima per i nostri colori e una potenziale mancata medaglia.

Ecco alcune sue dichiarazioni: "Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai giochi olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra battuta ho cominciato a non sentirmi bene.

Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite.Mi ha fortemente sconsigliato di giocare Il tennista non sarà presente alle Olimpiadi e verrà sostituito non da Flavio Cobolli ma da Andrea Vavassori, un doppista che proverà a fare bene anche nel torneo di doppio.

Ecco il motivo per cui sarà Vavassori a sostituire Sinner

Purtroppo il regolamento penalizza gli azzurri in quanto non si potrà pescare e solo un membro già presente nella contingenza azzurra potrà sostituire il campione azzurro.

A riportarlo è il giornalista Giorgio Spalluto, ecco il tweet del giornalista:

Il termine ultimo per l'iscrizione dei tennisti era l'8 luglio. Per questo motivo #Sinner può essere sostituito solo da un tennista che già fa parte del contingente azzurro. Sarà Andrea Vavassori pic.twitter.com/vjFK6H8ywm — Giorgio Spalluto (@GeorgeSpalluto) July 24, 2024

Batosta non da poco per il nostro tennis e condizioni da verificare per il numero uno al mondo con la tonsillite che non è da sottovalutare, Jannik ora lavorera per completare al meglio il resto della stagione e provare a fare bene fin dal Masters 1000 di Montreal dove difenderà il titolo e dove - visto questa situazione - non è manco certa la sua premiazione. Insomma brutte notizie per il tennis italiano e manco il regolamento premia gli azzurri.