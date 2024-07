Olimpiadi Parigi - Colpo di scena: Jannik Sinner dà forfait. L'annuncio sui social

"Sono amareggiato di informarvi che purtroppo non potrò partecipare ai giochi olimpici di Parigi. Dopo una buona settimana di allenamento sulla terra battuta ho cominciato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e in visita il medico ha riscontrato una tonsillite.

Mi ha fortemente sconsigliato di giocare. Perdermi i giochi è una grandissima delusione visto che era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione. Non vedevo l’ora di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo.

Un grande in bocca al lupo a tutti gli atleti italiani che supporterò da casa. Forza Italia". Con questo messaggio Jannik Sinner ha comunicato ai fan e a tutto il mondo che non potrà partecipare all'edizione 2024 delle Olimpiadi, a pochissimi giorni dall'inizio ufficiale del torneo, che si disputerà sui campi del Roland Garros.

Un'assenza pesantissima per l'Italia, che puntava tantissimo sull'attuale numero uno del ranking Atp.

Sinner avrebbe guidato sia il tabellone principale di singolare che quello di doppio maschile, insieme a Lorenzo Musetti. È la seconda rinuncia consecutiva per l'altoatesino, che aveva - in quell'occasione in modo volontario - scelto di non prendere parte all'appuntamento di Tokyo nel 2021.

L'azzurro si concentrerà ora nel recuperare pienamente la condizione, anche dopo quanto successo a Wimbledon, per tornare presumibilmente al Master 1000 in Canada (a Montreal), nel quale difenderà il titolo conquistato lo scorso anno.