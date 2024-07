Jannik Sinner, scongiurata l'ipotesi Covid: definita la data di partenza per Parigi

Un sospiro di sollievo non indifferente. Jannik Sinner è stato costretto a rinviare l'approdo a Parigi per l'edizione 2024 delle Olimpiadi a causa di un attacco di febbre, ma in merito a questa notizia è giunta subito una novità importante: l'aumento della temperatura, fino a 38 gradi secondo quanto raccolto e riportato dall'Ansa, non è dovuta alla positività da Covid.

Il tennista altoatesino avrebbe effettuato un test per precauzione e l'esito sarebbe stato negativo, come riferito dal suo entourage. Decisamente una buona notizia per l'azzurro, che continua a seguire la terapia indicata dai medici da casa sua.

Salvo complicazioni e peggioramenti, il numero uno al mondo partirà alla volta della capitale francese nella giornata di giovedì 25 luglio, data in cui sono stati programmati i sorteggi ufficiali dei main draw (l'inizio è stato fissato per le ore 11).

Un'eventuale positività al Covid avrebbe complicato e non poco l'avvicinamento del giocatore italiano all'appuntamento dei giochi. Anche in Francia si sta registrando un aumento dei casi in questo periodo, che ha coinvolto le stesse manifestazioni sportive: un esempio è il Tour de France, con alcuni corridori che hanno dovuto abbandonare la corsa nel corso delle tre settimane a causa di una positività.

Un aspetto da tenere assolutamente in considerazione per gli atleti. È difficile ora valutare quanto la febbre abbia rallentato la preparazione di Jannik Sinner in vista delle Olimpiadi: da sabato si comincerà immediatamente a fare sul serio sui campi in terra rossa che ospitano come da tradizione il Roland Garros.

Alcuni rivali, come per esempio gli spagnoli Carlos Alcaraz e Rafael Nadal, hanno già testato il Philippe-Chatrier con un intenso allenamento: toccherà presto anche al 22enne di San Candido, inevitabilmente tra i grandi favoriti alla vigilia per ottenere una medaglia nell'individuale.