Canè si sbilancia sulla rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz: il suo commento

È quello che mi auguro. Penso che giocheranno tantissime partite importanti l’uno contro l’altro come quella disputata a Parigi quest’anno. Sull’erba Sinner ha avuto qualche problema e quel giorno Daniil Medvedev ha giocato molto bene.

“Sentiremo parlare del duello tra Alcaraz e Sinner per i prossimi dieci anni. A mio parere, Sinner è leggermente indietro come gioco rispetto a quello che fa vedere Alcaraz.

Sinner ha comunque difeso la prima posizione del ranking, che lo vede ancora guardare tutti dall'alto al basso con merito. Paolo Canè , in un'intervista rilasciata al quotidiano Il Mattino , ha espresso alcune interessanti considerazioni proprio sulla rivalità tra Alcaraz e Sinner.

Lo spagnolo ha sconfitto l'attuale numero uno del mondo due volte su due questa stagione ed è riuscito a conquistare altri due Slam raggiungendo quota quattro dopo aver battuto per il secondo anno di fila Novak Djokovic nell'ultimo atto di Wimbledon .

Grazie alla vittoria ottenuta al quinto set nella sfida valida per l'accesso alla finale del Roland Garros , Carlos Alcaraz si è portato avanti 5-4 nel computo degli scontri diretti disputati contro Jannik Sinner nel circuito maggiore.

