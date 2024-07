Olimpiadi - Jannik Sinner posticipa l'arrivo a Parigi: ecco il motivo

Non inizia nel migliore dei modi l’avventura di Jannik Sinner ai Giochi Olimpici. C’è stato infatti un piccolo intoppo che farà ritardare l’arrivo dell’azzurro a Parigi. La febbre non permetterà al numero uno al mondo di partire oggi per la capitale francese.

Poco male, tra qualche giorno, massimo giovedì, giornata per la quale è programmato il sorteggio del tabellone, Jannik sarà in Francia e sarà pronto a scoprire il futuro che lo attende. L’italiano si è goduto nell’ultima settimana qualche giorno di meritatissimo relax in Costa Smeralda, in compagnia della fidanzata Anna Kalinskaya.

Il tennista nativo di Val Pusteria, prima di Wimbledon aveva in programma di disputare prima un torneo preparatorio alla competizione a Cinque Cerchi, che come sappiamo si giocherà sulla terra battuta. Le fatiche derivate dallo Slam britannico hanno indotto però l’altoatesino a prendersi del tempo libero, per rifiatare un po’ e arrivare a Parigi con le batterie cariche e le motivazioni a mille per sognare una medaglia.

Le altre notizie da De Minaur e Murray

Notizie delle ultime ore hanno visto il rientro in extremis di Alex De Minaur, in dubbio fino agli ultimi minuti per i postumi di un infortunio: “Essere finalmente in grado di rappresentare l'Australia ai Giochi olimpici è un sogno che si avvera".

Il top ten australiano si era sfortunatamente ritirato dai quarti di finale dei Championships, dove avrebbe dovuto affrontare Novak Djokovic. Discorso diverso invece per Andy Murray, che appenderà ufficialmente la racchetta al chiodo, dopo questo torneo.

La leggenda scozzese ha infatti confermato tramite una nota sui suoi canali social la decisione, che era nell’aria già da tempo.