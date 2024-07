Paolo Bertolucci si schiera con Jannik Sinner: "Dovrebbe avere uno scudo protettivo"

Tra poco meno di una settimana avranno il via i Giochi Olimpici di Parigi. Un grande evento che riguarda ovviamente anche il Tennis, sport sempre più apprezzato e amato. Tra i tanti protagonisti che potremo ammirare ci saranno le leggende Novak Djokovic e Rafael Nadal, il campione in carica a Roland Garros e Wimbledon Carlos Alcaraz, ma soprattutto il numero uno azzurro Jannik Sinner, che dopo una breve vacanza in Costa Smeralda con la sua fidanzata Anna Kalinskaya, è voglioso di tornare a essere protagonista.

Tante ambizioni di medaglia italiane passano chiaramente dalle sue mani. Ai microfoni di Radio24, nel corso della trasmissione “Tutti Convocati”, ne ha parlato l’ex campione Paolo Bertolucci, ora telecronista per conto di Sky: “E’ un torneo importante, per noi perché abbiamo una squadra loto forte.

Ma gli Slam sono un’altra cosa. Le Olimpiadi sono una giostra tritatutto e i giocatori di tennis sono più ordinati, non sono abituati a vivere quel marasma. Ma sarà una bella avventura dove noi saremo protagonisti sia nel maschile che nel femminile e con i doppi.

Non ci resta che fare il tifo“, ha detto speranzoso.

Il consiglio di Bertolucci a Sinner

Il commentatore poi si è soffermato anche sulla relazione tra Jannik e Anna, al centro dei giornali di gossip nelle ultime settimane.

Un situazione che andrebbe gestita con attenzione: “In questo momento per lui è fondamentale avere uno scudo protettivo, soprattutto in questa fase con la fidanzata e non è una pressione che arriva solo dall’Italia.

Il tennis è uno sport senza passaporto, lui ha fan in tutto il mondo e questa attenzione lo ha costretto a cercare riparo, un po’ perché come carattere non è come Valentino Rossi o Alberto Tomba e un po’ perché altrimenti non potrebbe vivere“, ha dichiarato.