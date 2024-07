Omar Camporese è sicuro: "Carlos Alcaraz è avanti a Jannik Sinner su un aspetto"

La rivalità tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner sappiamo essere una dei motivi che ha portato tante persone a guardare il tennis. I due ragazzi, considerati da molti il futuro di questo sport, hanno già disputato sfide epiche regalando un grande spettacolo.

C’è chi preferisce lo spagnolo per la qualità del tocco, l’incredibile rapidità e la varietà del suo gioco, c’è invece chi si rivede nell’azzurro che si fa preferire per una maggiore solidità mentale e potenza dei suoi colpi.

Omar Camporese, in una lunga intervista ai microfoni di Fanpage ha detto la sua sui due campioni: “Quando vedo giocare Alcaraz, nei momenti difficili fa qualcosa di diverso, un aspetto che manca a Jannik. Quindi dispone di una maggiore varietà.

Al momento lo vedo un pochettino più su. A livello tecnico e fisico lo spagnolo è avanti, ma Jannik è più forte a livello mentale", ha dichiarato. A Wimbledon probabilmente non si è vista probabilmente la miglior versione dell’altoatesino: “Jannik ha avuto anche un tabellone non agevole perché ha affrontato dei buoni giocatori.

Ho visto la partita con Berrettini e l'ho trovato un pochettino diverso, quasi impaurito per la prima volta. Questo perché probabilmente adesso deve affrontare il fatto di essere il numero uno al mondo. L'ho visto bianco in volto sia con Berrettini che nella partita con Medvedev e mi sono chiesto cosa fosse successo.

Era silenzioso, non il solito Sinner che guarda il suo angolo, fa il pugno, eccetera. Non era il solito Jannik".

"Sul cemento americano può dare il meglio di sé"

Una sconfitta che però non ridimensiona il suo percorso: “Direi di no, ci può anche stare che Jannik perda un match, ne ha vinti talmente tanti… È raro ma succede che anche quelli forti vengano sconfitti, anche se lui è abituato troppo bene".

Ora arriva una fase cruciale della stagione, che lui tiene particolarmente: “Ora deve rimettersi in maniera tale da recuperare per le Olimpiadi. Poi ci stiamo avvicinando alla parte della stagione che gli piace di più, ovvero il cemento americano, e poi quello al coperto, quindi sarà tutto buono per lui", ha concluso.