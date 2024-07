FOTO - Prime vacanze d'amore per Sinner e Anna Kalinskaya: i due felici in Sardegna

Quando diventi un campione di fama nazionale e internazionale è ovvio che finisci sulle copertine non solo per il tuo Sport di riferimento ma anche o soprattutto per la propria vita privata. Se prima conoscevamo ben poco di Sinner e della sua relazione con la modella Maria Braccini (i due si sono lasciati quest'anno dopo quasi quattro anni), questa volta Jannik sta vivendo il suo amore alla luce del sole.

Il numero uno al mondo è legato da qualche mese alla tennista russa Anna Kalinskaya, i due stanno mostrando pubblicamente il loro amore, assistono alla partita del compagno e sono più legati che mai. Dopo Wimbledon Jannik e Anna si sono concessi anche una settimana di meritato riposo e i due sono andati con amici in Sardegna e il settimanale Chi ha pubblicato le loro foto in prima pagina.

Scatti dei due a mare, più felici che mai e non possiamo non essere contenti per il nostro tennista che però intanto è già tornato ad allenarsi. L'azzurro deve lavorare in vista dell'intensa seconda parte di stagione.

Sinner è tornato ad allenarsi in vista del prossimo Grande impegno, i Giochi Olimpici di Parigi 2024 dove Jannik proverà a vincere una medaglia, magari d'oro.

A Wimbledon l'azzurro ha subito una cocente sconfitta, complice un problema fisico, nei Quarti di finale, contro Daniil Medvedev e ora tutti attendono una sua reazione. Intanto l'Italia continua a coccolarsi il suo numero uno, un tennista che qualche rara volta divide (come tutti i campioni) ma che la maggior parte dei tifosi italiani ama. Insomma Jannik e Anna vivono il proprio amore senza nascondersi e sono quindi emersi i primi scatti insieme.