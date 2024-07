Bertolucci si sbilancia sulle Olimpiadi: il pronostico su Jannik Sinner e non solo

Ma subito dietro, dopo le splendide e recenti prove, deve essere inserita Jasmine Paolini. Anche in doppio, insieme a Sara Errani, si presenterà con la concreta possibilità di arrivare sul podio".

C’è attesa per verificare lepotenzialità di Musetti-Sinner: potrebbero offrire un buon rendimento, vista l’abilità nei colpi di rimbalzo e la duttilità tattica. Tra le donne comanda Iga Swiatek.

Ma al suo fianco c’è Sinner. L’unica alternativa? Djokovic, con Zverev e Medvedev". Poi ha aggiunto: "Facile individuare in Bolelli-Vavassori il nostro primo doppio, uno dei più forti del circuito. In pochi mesi hanno scavato la classifica mondiale, raggiungendo posizioni inattese.

Manca solo di un po’ di esperienza" ha dichiarato. L'ex tennista si è sbilanciato pronosticando le possibili chances di medaglia per gli azzurri: "Per il singolare maschile l'uomo da battere sarà Alcaraz.

L’erba inglese potrebbe aver dato a Musetti una spinta decisiva verso un ranking più adatto a lui, visto il talento, il bagaglio tecnico e la predisposizione fisica. Darderi, nato e cresciuto sulla terra sudamericana, ha effettuato un progresso in classifica per certi versi inatteso, ma figlio di risultati di livello assoluto.

In merito, Paolo Bertolucci si è espresso in un'intervista riportata dalla Gazzetta dello Sport, sbilanciandosi sui diversi giocatori ai nastri di partenza del torneo sulla terra battuta: "Sinner dovrebbe aver risolto i problemi di virus accusati a Wimbledon e ha già ripreso ad allenarsi sul rosso.

L'Italia si presenterà inevitabilmente con alte aspettative alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il movimento del tennis azzurro ha ottenuto risultati finora incredibili nella stagione 2024 ed è lecito attendersi che il trend si confermi nel prestigioso appuntamento olimpico sui campi che hanno ospitato di recente il Roland Garros, un'altra vetrina in cui i tennisti italiani si sono messi in grandissima evidenza.

