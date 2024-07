Stan Smith ammirato da Jannik Sinner: "E' il futuro, ma voglio dargli un consiglio"

Carlos Alcaraz e Jannik Sinner saranno il presente e il futuro del tennis. Questo pensiero accomuna sempre più tifosi e appassionati di questo sport, che rivedono nella rivalità tra questi due giovani campioni, quella tra Big 3, che hanno deliziato tutti nell’ultimo ventennio.

Se al momento lo spagnolo sembra una spanna avanti, anche in virtù del palmares più corposo messo in bacheca, pur essendo di due anni più giovane, l’italiano, numero uno del mondo ha già ampiamente dimostrato di potergli tenere testa e di essere competitivo per i titoli più importanti del circuito.

I consigli dell'ex leggenda a Sinner e Alcaraz

Di questo ne è convinto anche l’ex leggenda Stan Smith, che ai microfoni de La Gazzetta dello Sport ha elogiato i due fenomeni: “Sinner e Alcaraz sono il presente, ma soprattutto il futuro del tennis e daranno vita ad una rivalità longeva”, ha dichiarato Dall’alto della sua incredibile esperienza l’ex tennista e allenatore americano ha voluto dare dei consigli a Sinner e Alcaraz per poter ancora migliorare: “A Jannik voglio dire di continuare a lavorare sul servizio dove però è già notevolmente migliorato”, ha detto l’ex numero uno.

A Carlos invece il consiglio è meno tecnico ma più riguardante la sfera emotiva: “Carlos ogni tanto ha momenti di disordine o distrazione su cui deve lavorare”. Dopo Wimbledon i due tennisti saranno impegnati ora direttamente alle Olimpiadi di Parigi, che andranno in scena dal 27 luglio al 4 agosto.

Per l'italiano sarà una ghiotta occasione di riscatto dopo la cocente eliminazione per mano di Daniil Medvedev ai quarti di finale. Discorso diverso per il 21enne spagnolo, che vorrà confermare l'incredibile momeneto di forma che sta attraversando.