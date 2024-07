Jannik Sinner, difficoltà nel ranking: i punti da difendere e la rivalità con Alcaraz

Con la vittoria di Wimbledon Carlos Alcaraz è riuscito nell'impresa di vincere 2 Slam in poche settimane, un risultato che nella storia solo altri 5 tennisti (Big Three compresi) avevano mai fatto. Il successo dello spagnolo ha cosi messo in dubbio il primato nel ranking di Sinner e in molti via social hanno sottolineato che lo spagnolo ha vinto più Slam dell'azzurro in questo 2024 e ha conquistato più tornei importanti, Jannik però al momento resta primo in classifica ed ha un discreto margine sul rivale, dietro anche a Novak Djokovic.

Va sottolineato però che molto dipenderà dai punti da difendere da qui a fine stagione e da questo punto di vista per Sinner non sarà facile. Il talento altoatesino è esploso nella seconda parte del 2023, ha cominciato a vincere titoli su titoli e ora ha diversi punti da difendere.

Se Djokovic ha fatto addirittura di più rispetto a Sinner non si può dire lo stesso di Alcaraz e ora il talento murciano ha una grossa opportunità per riprendersi il primato in classifica. Lo spagnolo ha solo 2170 punti da difendere da qui a fine stagione, pochi visto i tanti tornei e tra Us Open, 1000 e Finals di fine anno Alcaraz può aumentare e non di poco i suoi numeri. Per Sinner situazione diversa con l'azzurro che ha 3370 punti da difendere, 1 Mille e la finale alle Finals Atp di Torino dove l'azzurro andrà praticamente sicuramente anche in questa stagione.

1200 punti in più per Sinner da difendere, più o meno il vantaggio nel ranking Atp e quindi Alcaraz ha una bella opportunità. Durissima invece per Novak Djokovic che - da qui a fine stagione - deve difendere ben 5370 punti, numeri impressionanti e che difficilmente - visto soprattutto l'andamento di questa stagione - riuscirà a ripetere.