Boris Becker: “Jannik Sinner ha un punto debole importante. Vi spiego quale”

Sono passati solo pochi giorni dalla vittoria di Carlos Alcaraz a Wimbledon. Lo spagnolo ha battuto in finale Novak Djokovic con una irridente facilità, faticando un po’ solo nel terzo e ultimo set, che si è poi concluso al tie-break.

Per il tennista murciano si tratta del quarto titolo Slam, il secondo ai Championships di Londra. La sfida che tutti si aspettavano e si auguravano non è però avvenuta. Parliamo ovviamente del duello tra il 21enne spagnolo e Jannik Sinner, che suo malgrado ha dovuto dire addio al torneo ai quarti di finale, sconfitto da Daniil Medvedev, poi caduto in semifinale proprio contro Alcaraz.

La rivalità tra i due i giovani ha saputo appassionare l’intero mondo del tennis, che ora attende le loro sfide quasi come attendeva le partite tra Roger Federer, Rafael Nadal e lo stesso Djokovic. Soffermandosi sui due campioni, Boris Becker, ai microfoni di Sky ha detto le sostanziali differenze che al momento intercorrono tra di loro.

Quella più lampante è la tenuta fisica, che probabilmente penalizza il numero uno al mondo azzurro nei match dalla lunga durata:

"In questo momento Jannik ha un punto debole importante"

“Nell’ultimo anno ha compiuto dei grandi progressi che gli hanno permesso di vincere uno Slam e di issarsi in vetta alla classifica mondiale. Tuttavia io credo che sia evidente il problema nella gestione del quinto set“, ha spiegato.

Poi ha argomentato: “Quando un suo avversario lo porta al quinto, può avere questa convinzione: più riesco ad allungare la partita e più le mie chance contro Jannik aumentano. Il ragionamento è completamente diverso con Alcaraz, perché non perdendo mai al quinto ha un riflesso mentale opposto rispetto al caso di Sinner.

Dovrà lavorare per migliorare il rendimento nella frazione decisiva, soprattutto per lottare contro lo spagnolo nei Major“, ha concluso Becker.