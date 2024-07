Panatta difende Sinner: "Non è un robot. Kalinskaya? Tutte p********"

La sconfitta di Jannik Sinner a Wimbledon ha scatenato grosse polemiche e ha portato il numero uno al mondo nella critica. C'è chi ha parlato di un numero uno sofferente nei quinti set e chi addirittura ha sentenziato di un Jannik distratto dalla nuova relazione con la tennista russa Anna Kalinskaya e sia i tifosi che gli addetti ai lavori si sono divisi a metà sulla vicenda.

L'ex tennista Adriano Panatta ha parlato ai microfoni del Fatto Quotidiano e ha preso nettamente le difese del numero uno al mondo. Un attacco ai detrattori e parole che risuonano chiare tra gli appassionati: "Come in tutti gli sport anche nel tennis non esiste l'imbattibilità, Sinner è un giocatore che perde poco e solitamente solo con i primi cinque giocatori al mondo.

La gente si era abituata al livello di Sinner degli ultimi mesi e della fine dello scorso anno ma non può essere sempre così, uno può star meglio o peggio e può succedere che non vada bene a livello fisico o psicologico, è normale.

Bisogna sapere che Jannik non è un robot e non si può pretendere la perfezione, abbiamo un grandissimo campione che ogni volta che parla dice cose sensate e intelligenti. Non sarebbe neanche giusto. La perfezione poi è noiosa, è vero e lo ribadisco, i difetti sono affascinanti e danno fascino ai personaggi".

Poi Panatta ha proseguito: "Sinner ha accusato un malore e ha avuto la sfortuna di aver preso Medvedev che ha giocato almeno da numero 5, ma a mio parere anche qualcosa in più". Infine le polemiche sulla Kalinskaya e il rapporto con Sinner: "Sono tutte puttanate.

È successo anche con Berrettini e la Satta ma sono tutte stupidaggini, da quel che mi ricordo le donne non hanno mai fatto male a nessuno", la chiusura del tennista.