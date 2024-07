"Sono stanco": Jannik Sinner annuncia il ritiro dal prossimo torneo

"Mi dispiace dovermi ritirare dall'Atp 250 di Bastad la prossima settimana a causa della troppa stanchezza. Non è mai una decisione facile perché mi piacerebbe giocare, ma seguirò i consigli della mia squadra e dei medici che mi hanno consigliato di prendermi un po' di tempo per riposarmi e recuperare.

Spero di giocare a Bastad in futuro. Ho sentito che è un grande torneo" con queste parole, attraverso una storia su Instagram, Jannik Sinner ha comunicato ufficialmente il forfait dall'appuntamento in Svezia sulla terra battuta.

Il tennista altoatesino non giocherà dunque nessun evento sul rosso prima dell'attesissimo evento dei giochi olimpici di Parigi 2024. Le fatiche rimediate dall'azzurro durante le due settimane a Wimbledon, giocando per quasi 15 ore, hanno avuto un peso importante e costretto il 22enne a fare questa scelta, di comune accordo con i membri del suo team.

Il giocatore di San Candido si concentrerà a recuperare le energie nei prossimi giorni, con l'obiettivo di arrivare in condizioni top in Francia. Non sarà una sconfitta semplice da digerire quella subìta dopo cinque set nei confronti di Daniil Medvedev, specialmente per le alte ambizioni che il numero uno al mondo aveva per lo Slam londinese.

A rendere tutto più complicato nei quarti di finale sono state le difficoltà a livello fisico, rappresentate da un malore avvertito nel terzo parziale che gli hanno fatto abbandonare il campo per 11 minuti prima di riprendere a giocare.

Dal 27 luglio al 4 agosto sarà tempo di focalizzarsi sulle Olimpiadi, fra gli obiettivi in cima alla lista di Sinner per quanto riguarda l'annata 2024. Il tennista seguito da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill cercherà di conquistare una medaglia, magari quella dal metallo più prezioso.