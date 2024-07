Kalinskaya, parla coach Tarabini: "Ha una cosa in comune con Jannik Sinner"

La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya è stata ufficializzata da poco meno di due mesi. I due tennisti sono più uniti che mai e ora che la loro storia è stata resa pubblica vengono spesso pizzicati dai media insieme durante i tornei.

Questa non è stata però una settimana semplice per Jannik e Anna. Entrambi hanno visto interrompere il loro cammino a Wimbledon. La russa dopo un inizio promettente ha iniziato ad accusare problemi al collo, che l’hanno poi portata al ritiro poco più tardi.

L’azzurro invece ha accusato un lieve mancamento nel corso del secondo set. Pur non essendosi ritirato il numero uno del mondo ha risentito di questo problema nel prosieguo del match, perdendolo. In un’intervista esclusiva a La Stampa è intervenuta Patricia Tarabini, ex top 30 in singolare, da cinque anni allenatrice di Kalinskaya.

Un rapporto, quello con la nativa di Mosca, nato proprio sui prati di Wimbledon: “Anna navigava intorno alla 16esima posizione in classifica. Io ero ferma dopo aver allenato Conchita Martinez. Non avevo più voglia di viaggiare, ma Anna mi è piaciuta per due motivi.

Come persona è una ragazza con cui si può parlare di tante cose, non solo di tennis, ma della vita, della famiglia, di tutto. E poi perché non mi spiegavo perché giocando così bene non era più in alto in classifica”, ha spiegato.

Le sue parole sulla coppia del momento

I risultati per lei stanno finalmente arrivando. Per raggiungerli però deve essersi un mix di fattori: “Era già pronta un anno fa. Ma per allenare una giocatrice di quel livello e portarla in alto servono almeno tre anni.

Ci sono tante cose da curare, da mettere a posto: il diritto, il rovescio, il servizio. Anche la mamma, il papà, gli amici, il ragazzo: tutto deve funzionare bene perché uno possa dare il meglio”, ha detto.

A proposito di ragazzo. Ecco il suo pensiero sulla love story con Sinner: “Jannik è una persona eccezionale. Un bravissimo ragazzo, molto gentile. Come giocatore non c’è bisogno che scopra io quanto è bravo.

E insieme con Anna li vedo molto felici, molto sereni. Stanno molto bene, perché si assomigliano. Jannik è un tipo molto riservato e anche ad Anna non piace farsi vedere troppo. Sono due ragazzi molto semplici”, ha concluso.