"Impressionante e pericoloso" - Il commento di Kyrgios dopo Sinner-Medvedev

Il cammino di Jannik Sinner a Wimbledon si è interrotto ai quarti di finale sotto i colpi di una delle migliori versioni di Daniil Medvedev sull'erba. Il tennista russo ha conquistato per il secondo anno di fila le semifinali ai Championships e sfiderà - come accaduto nel 2023 - Carlos Alcaraz, che ha regolato in quattro set Tommy Paul.

Medvedev ha vinto la battaglia contro Sinner aggiudicandosi il parziale decisivo. Il numero uno del mondo ha accusato un malore all'inizio della terza frazione di gioco e detto al fisioterapista: "Mi gira la testa" . Quest'ultimo ha così deciso di farlo uscire per qualche minuto dal Campo Centrale per controllare meglio le sue condizioni.

Sinner è poi rientrato e ha vinto nettamente il quarto set prima di arrendersi al quinto. "Già questa mattina non mi sentivo bene, non ho dormito la notte prima, poi con lo sforzo fisico è peggiorato. Ma non voglio togliere meriti a Daniil.

Penso che abbia giocato una partita intelligente" . L'italiano ha spiegato in conferenza l'entità del problema patito durante la partita, ma non ha voluto cercare scuse e si è complimentato con Medvedev.

La prestazione che ha consentito a Medvedev di battere Sinner ha colpito particolarmente Nick Kyrgios, presente a Londra in veste di commentatore.

Al termine della disputa, l'australiano ha elogiato il russo attraverso il suo account Twitter. "Lo Slim Reaper (Medvedev) è stato impressionante. -È stata la migliore partita che gli visto giocare sull'erba.....

assumere quella posizione in difesa e scegliere i tempi appropriati per andare avanti lo rendono pericoloso" .

The Slim Reaper ( MEDVEDEV) was IMPRESSIVE. - best match I’ve seen him play on grass…… playing with his return position and choosing appropriate times to come forward make him DANGEROUS 🫣👀😤 — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) July 9, 2024