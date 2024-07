Jannik Sinner e Carlos Alcaraz come Sampras e Courier: l'incredibile dato

È un grandissimo momento per Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che si sono aggiudicati in questa stagione i primi due trofei Slam e ora lottano per il titolo di Wimbledon. La nuova generazione si è presa completamente la scena nel circuito maschile e in questo momento il solo Novak Djokovic può portare in alto la 'vecchia guardia' e competere per traguardi molto importanti.

L'altoatesino e lo spagnolo hanno raggiunto un record che si è verificato addirittura una sola volta in tutta l'Era Open: i due amici Under 23, nonostante siano rivali all'interno del campo da gioco, hanno conquistato almeno i quarti di finale nei primi tre appuntamenti Slam stagionali nello stesso anno solare.

A riuscirci in precedenza Pete Sampras e Jim Courier nel lontano 1993. Adesso l'obiettivo, non appena sarà l'archiviato l'evento londinese e superate le Olimpiadi di Parigi, potrebbe diventare quello di fare en plein agli Us Open.

2 - Two U23 players (Carlos Alcaraz & Jannik Sinner) have reached the Men’s Singles QF at the Australian Open, Roland Garros and Wimbledon in a calendar year for the only the 2nd time in the Open Era, after Sampras and Courier in 1993. Rising. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour pic.twitter.com/X2uDeDXFcP — OptaAce (@OptaAce) July 7, 2024

Agli Australian Open l'azzurro si è imposto su tutta la concorrenza e ha messo in bacheca il primo trofeo Major della carriera, mentre il murciano si è arreso ad Alexander Zverev proprio ai quarti.

Al Roland Garros Sinner e Alcaraz si sono affrontati in semifinale, dando vita a un'altra splendida battaglia di 5 set: a spuntarla Carlitos, che poi si è aggiudicato il titolo finale. Lo stesso scenario potrebbe registrarsi a Wimbledon, con i due posizionati nella stessa parte del tabellone: in caso di vittoria di entrambi nel pomeriggio di martedì, si ritroverebbero uno di fronte all'altro.