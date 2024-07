Becker su Jannik Sinner: "È in fiducia come pochi altri, può vincere Wimbledon"

Giunti ormai ai Quarti di finale di Wimbledon siamo ormai nella fase calda del torneo e in tanti aspettano quello che potrebbe rivelarsi l'ennesimo super match tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz in semifinale, anche se va detto che prima entrambi devono fare i conti con Daniil Medvedev e Tommy Paul, due ostacoli tutt'altro che semplici.

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport l'ex numero uno al mondo Boris Becker ha commentato quello che sta succedendo a Wimbledon analizzando in particolare le prestazioni del nostro numero uno, ecco le sue parole: "Il match tra Sinner e Berrettini del secondo turno è stata una partita vera e ho visto dell'ottino tennis.

Sinceramente però non avevo grosse preoccupazioni per Jannik, al momento è in fiducia come pochi altri all'interno del circuito". Becker ha parlato anche del sorteggio e del cammino diverso che hanno avuto i vari tennisti finora, ma ha glissato spiegando: "Spesso c'è questo dibattito ma alla fine ho capito - sia da giocatore che da coach - che io giocatore rende il tabellone un buon tabellone.

Personalmente preferisco cominciare con avversari tosti perché mi preparava mentalmente alla seconda settimana e infatti credo che la vittoria di Sinner su Berrettini lo abbia proiettato in pieno nel torneo". Belle parole per Sinner con Boris che ha spiegato le difficoltà di giocare sull'erba, sia fisiche che mentali e parliamo di un superficie che regala poche occasioni: "Devi avere molta fiducia nel tuo gioco e Sinner in questo momento ce l'ha.

Vincere Wimbledon? Penso che sia sulla strada giusta e la sua qualità migliore sia la costanza. Poi non si può vincere sempre".