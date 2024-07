Jannik Sinner come Federer, Djokovic e Nadal: il dato che accomuna l'azzurro ai Big 3

Jannik Sinner continua a raggiungere una serie di record e ad aggiungersi al club di tennisti che hanno già scritto pagine importanti della storia del tennis. La vittoria ai danni di Ben Shelton ha portato il tennista altoatesino a toccare quota 42 successi stagionali, a fronte di appena 3 sconfitte in tutto l'anno fino a questo momento.

Dagli anni 2000 è diventato così il quarto giocatore a ottenere almeno 42 affermazioni nelle prime 45 partite nel circuito Atp: a riuscirci prima di lui niente meno che Roger Federer (2005 e 2006), Novak Djokovic (2011, 2015 e 2016) e Rafael Nadal (2013 e 2018).

4 - Since 2000, Jannik Sinner is only the 4th player to win 42 or more of their opening 45 ATP matches of the season, along with Roger Federer (2005-06), Novak Djokovic (2011, 15-16) and Rafael Nadal (2013, 18). Crusader. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/SvS20bIR4X — OptaAce (@OptaAce) July 7, 2024

Non solo: l'attuale numero uno al mondo è il quinto tennista Under 23 negli ultimi 4 decenni a spingersi fino ai quarti di finale di Wimbledon per tre anni consecutivi, dopo Boris Becker (dal 1988 al 1990), Pete Sampras (dal 1992 al 1994), Andy Roddick (dal 2003 al 2005) e Rafael Nadal (dal 2006 al 2008).

5 - Jannik Sinner is the 5th U23 player in the past 4 decades to reach 3 consecutive Men’s Singles QFs at Wimbledon along with Becker (1988-90), Sampras (1992-94), Roddick (2003-05) and Nadal (2006-08). Impressive. #Wimbledon | @Wimbledon @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/2sVTGVJTGE — OptaAce (@OptaAce) July 7, 2024

A Sinner non resta che proseguire su questa scia l'annata, cominciando dalle fasi finali dello Slam londinese.

Martedì dovrà tornare ad affrontare il russo Daniil Medvedev, sconfitto negli ultimi cinque precedenti, prima di un'eventuale e attesissima semifinale con il campione in carica Carlos Alcaraz.