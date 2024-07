Jannik Sinner: "Bello essere ai quarti con Paolini. Ora tocca a Musetti"

Jannik Sinner e Jasmine Paolini hanno staccato il pass per i quarti di finale a Wimbledon e sperano che anche Lorenzo Musetti possa raggiungere il loro stesso traguardo quest'oggi. Il numero uno del mondo, in particolare, si è soffermato sull'incredibile momento che sta vivendo il tennis italiano e si è detto davvero contento per i risultati già conseguiti da lui e Paolini ai Championships.

Per unirsi al gruppo, Musetti cercherà di eliminare il lucky loser Giovanni Mpetshi Perricard. Il match inizierà alle ore 12:00 e si disputerà sul Campo 2 dell'All England Club.

Sinner: "Bello essere ai quarti con Paolini.

Ora tocca a Musetti"

"Non ci siamo incrociati molto con Jasmine, l'ho vista e gli ho fatto i complimenti dopo l'ultima partita che ha vinto. Ovviamente è molto bello essere in due ai quarti. E domani c'è un'altra possibilità con Lorenzo.

Speriamo di essere in tre, così poi c'è più probabilità di vincere. Siamo tutti molto contenti dai. Jasmine sta facendo un'ottima stagione. Lorenzo ha alzato di nuovo il livello. Matteo Berrettini sta tornando.

E tutti gli altri stanno giocando un ottimo tennis. Credo che il tennis italiano sia in ottime mani in questo momento. Poi certo tutto può cambiare in un attimo. Per questo più giocatori abbiamo e meglio è.

Ma possiamo essere tutti contenti in questo momento" , ha dichiarato Sinner in conferenza stampa e nelle parole riportate da Eurosport. "Daniil Medvedev? È un discorso diverso. Mi aspetto una sua reazione. È quello che ho fatto anch'io per tirarmi fuori da una striscia negativa.

Vediamo. Ma parliamo di una superficie che è totalmente diversa da tutte le altre, quindi sarà diverso per tutti e due".