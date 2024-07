Sinner: "Gioco bene nei momenti importanti. Non vedo l’ora di affrontare Medvedev"

Nessun italiano era mai stato in grado di spingersi tre volte ai quarti di finale di Wimbledon; poi è arrivato Jannik Sinner e lo ha fatto addirittura in tre edizioni consecutive. Nell'unico momento di vera tensione - ancora una volta - l'altoatesino ha gestito con estrema calma la pressione ed è riuscito ad annullare quattro set point nella parte finale del terzo parziale, tre nel tie-break che gli ha consentito di chiudere i giochi.

Ben Shelton, escludendo la terza frazione, ha fatto fatica a rispondere al servizio di Sinner; un servizio che ormai è diventato un colpo davvero efficace per il numero uno del mondo. Per accedere alle semifinali dei Championships, il 22enne dovrà battere Daniil Medvedev, l'uomo che in un certo senso ha rappresentato la svolta per lui.

Aver sfatato il tabù a Pechino dopo sei sconfitte di fila, infatti, ha conferito a Sinner una fiducia fuori dal normale. Il russo è ancora avanti 6-5 negli scontri diretti, ma l'azzurro ha vinto le ultime cinque sfide.

Impossibile dimenticare la finale degli Australian Open, quando Sinner ha conquistato il primo Slam in carriera completando una clamorosa rimonta.

Jannik Sinner: "Non vedo l’ora di affrontare Daniil Medvedev"

"È fantastico aver vinto in tre set ed essere ai quarti.

Non vedo l'ora di affrontare Daniil Medvedev. Ogni partita rappresenta una storia a sé. Nella finale degli Australian Open è come se avessimo giocato due match diversi. So che sarà difficile battere Daniil, è una bella sfida, ma lavoro e mi preparo ogni giorno per affrontare queste partite e ritrovarmi in questa posizione" , ha dichiarato Sinner in conferenza stampa.

"Il servizio per me funziona bene e, su questa superficie, è il colpo più decisivo. Devo dire che sto anche rispondendo alla grande. La cosa che mi rende più orgoglioso è vedere che sono capace di dare il massimo nei momenti importanti di ogni partita.

Prendo le decisioni giuste e, anche se può capitare di sbagliare qualche colpo, ho abbastanza coraggio andare a prendermi il punto. Questa è una cosa fondamentale per me" .