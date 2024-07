Ben Shelton lancia la sfida a Jannik Sinner a Wimbledon: il messaggio

Tra poche ore andrà in scena a Wimbledon l'ottavo di finale tra il numero uno al mondo Jannik Sinner e Ben Shelton, il giovane talento americano che fa del servizio il suo marchio di fabbrica e che già in passato ha inflitto un'importante sconfitta all'azzurro, sul cemento di Shanghai.

Insomma non un avversario semplice e Ben, che comunque non gioca sulla sua superficie di riferimento, sembra star acquisendo pian piano fiducia ed ha raggiunto gli Ottavi di finale dopo aver battuto il canadese Denis Shapovalov.

Nella conferenza stampa post match Shelton ha parlato così ricordando la sua crescita negli ultimi mesi: "Il rapporto con mio padre? È fantastico condividere questi momenti con lui, sento che mi aiuta sempre molto e il fatto che mi dia suggerimenti in campo è fondamentale per la mia crescita.

Ammiro davvero tutto quello che ha fatto con me fin da quando ero piccolo, non mi ha mai fatto pressioni e mi ha permesso dj provare altri sport oltre al tennis. All'inizio non mi interessava questo sport, poi le cose sono cambiate e lui mi ha dato importanti suggerimenti, per come affrontare la pressione e vivermela bene.

Ora apprezzo ancora di più quello che ha fatto per me". Shelton affronterà Sinner agli Ottavi e commentando la sfida ha dichiarato: "Sono entusiasta di avere la possibilità di affrontarlo, lui sta giocando un grande tennis ottenendo risultati impressionanti, ma vedo questa sfida come una buona opportunità.

Darò il massimo, ho fiducia in me stesso e non ho paura di nessuno", conclude il tennista. E sugli obiettivi: "Tutti mi dicono che il mio tennis è perfetto per questa superficie e anche se all'inizio non stavo raggiungendo buoni risultati noto che miglioro sfida dopo sfida. Ora c'è la necessità di tramutare i consigli in realtà".