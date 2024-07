Jannik Sinner pigliatutto: l'ennesimo primato del suo 2024 da favola

Un altro primato della favolosa stagione di Jannik Sinner. Trovare una categoria in cui il tennista azzurro, nel 2024, non occupa la prima posizione è quasi un’impresa. Numero uno della classifica Atp, singolarista con più titoli (4), primo nella race solo per citarne alcuni.

A questa serie di primati, che testimoniano il dominio stagionale dell’altoatesino, si è aggiunta un ulteriore tassello. Con la netta vittoria contro Miomir Kecmanovic per 6-1 6-4 6-2 al terzo turno di Wimbledon, Sinner ha ottenuto il 41° successo dell’anno a livello ATP quest'anno e, complice la sconfitta di Casper Ruud contro Fabio Fognini al secondo turno, superato il tennista norvegese per il maggior numero di vittorie nel 2024 (Ruud è fermo a 40).

Numeri davvero incredibili considerando che siamo soltanto a metà stagione e che l’azzurro ha dimostrato di poter competere per il titolo su ogni superficie ed in ogni torneo. Confrontando questi risultati con quelli dello scorso anno, Sinner è a 14 vittorie dalle 55 ottenute nel 2023, che gli erano già valse il primato a livello italiano.

Agli ottavi Jannik Sinner affronterà Ben Shelton

Il 22enne di San Candido affronterà agli ottavi di finale dello Slam britannico l’americano Ben Shelton, contro il quale il bilancio è di 2 vittorie a uno per il numero uno al mondo.

I due arriveranno al match in condizioni totalmente diverse: Sinner è rimasto in campo poco più di un’ora e mezza nel match con Kecmanovic ed avrà un giorno di riposo in più, visto che la sfida tra lo statunitense e Denis Shapovalov è stata interrotta per pioggia e recuperata il giorno successivo.

Shelton inoltre ha finora disputato 15 set in tre turni, imponendosi al quinto contro Mattia Bellucci, Lloyd Harris e con lo stesso tennista canadese.