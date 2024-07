Jannik Sinner: "Felice della mia prestazione. Ho visto il match tra Alcaraz e Tiafoe"

Dopo il duro sforzo profuso per superare Matteo Berrettini al secondo turno, Jannik Sinner aveva bisogno di collezionare una di quelle vittorie capaci di non farti disperdere troppa energia. Il numero uno del mondo ha ottenuto quello che voleva travolgendo Miomir Kecmanovic con un sonoro 6-1, 6-4, 6-2.

Il tennista italiano ha controllato gli scambi dal primo all'ultimo punto e non è mai andato in affanno nei suoi turni di battuta. Nel set che si è rivelato leggermente più equilibrato - il secondo - Sinner ha alzato il livello quando contava e messo distanza tra sé e l'avversario.

Sinner: "Felice della mia prestazione. Ho visto il match tra Alcaraz e Tiafoe"

“Sono felice. È stata una giornata davvero lunga, quindi sono davvero contento di aver iniziato prima il match rispetto alla scorsa volta e di aver chiuso in tre set.

Mi sono sentito molto meglio in campo, sono davvero felice della mia prestazione" , ha detto Sinner in conferenza stampa prima di soffermarsi sul possibile prossimo avversario, ovvero uno tra Ben Shelton e Denis Shapovalov.

"Guarderemo la partita sia io che i componenti del mio team. È una cosa che mi piace fare. Sarà un po’ differente perché parliamo di due giocatori mancini. Il mio team mi dirà quali saranno le chiavi della partita, ma la guarderò sicuramente un po’ .

Noi continuiamo sempre a lavorare, perché non si tratta solo di questo torneo ma anche di quelli futuri. Ovviamente proviamo molte cose in allenamento, poi quando un incontro diventa più semplice lo faccio anche durante la partita.

Se non ti senti a tuo agio quando fai una cosa in allenamento, non riuscirai mai a farlo in partita. Faccio anche molta palestra per diventare più forte fisicamente" . Quando gli è stato chiesto del modo in cui gestisce il tempo in attesa di entrare in campo, Sinner ha risposto: "Aspettiamo molto tempo, ma è un onore giocare sul Centrale.

Possiamo aspettare tranquillamente. Il match di Carlos Alcaraz ( ha sconfitto Frances Tiafoe in cinque set, ndr) è stato lungo, poi quello femminile è terminato in due set. Ero carico e non vedevo l’ora di entrare in campo.

Alcaraz-Tiafoe? Ho visto un po’ di partita. È stata bella e di alto livello. Carlos ha alzato il livello nel tie-break del quarto e poi ha giocato meglio nel quinto, ed è lì che è finita" .