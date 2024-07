Jannik Sinner, la striscia di vittorie contro gli italiani è da record: i dettagli

Si preannunciava una sfida affascinante, equilibrata, ricca di emozioni, ma probabilmente ha superato anche le più rosee aspettative. Il match tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini è stato uno spot per questo sport.

I due ragazzi azzurri hanno dato vita ad uno spettacolo a cui poche volte avevamo assistito, nella storia del tennis tricolore. A vincerla alla fine è stato il giocatore dato da tutti come favorito, Sinner, ma in pochi si sarebbero aspettati con tanta fatica.

Il numero uno del mondo, grazie a questo successo può portare avanti una statistica a dir poco allucinante. E’ l’unico giocatore, insieme a Bob Hewitt (Australia) e Guillermo Vilas (Argentina), ad aver ottenuto 14 vittorie in altrettante partite contro i loro connazionali.

14 - Jannik Sinner 🇮🇹 is the third player in the Open Era to win all his first 14 ATP matches against compatriots, after with Bob Hewitt 🇦🇺 and Guillermo Vilas 🇦🇷. Shield.#wimbledon | @wimbledon @atptour pic.twitter.com/8J3QlIzXxD — OptaAce (@OptaAce) July 3, 2024