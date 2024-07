Lo spettacolare commento di Paolo Bertolucci per il derby Berrettini - Sinner

L'ex tennista usa bellissime parole per esaltare i due azzurri

Wimbledon - Jannik Sinner in versione numero 1 batte un ottimo Matteo Berrettini

E non è finita qui perché oggi ci sarà anche il derby tra Lorenzo Musetti e Luciano Darderi, insomma il tennis italiano regala emozioni e sono attimi fantastici per il nostro sport. Il torneo di Sinner è appena cominciato, quello di Berrettini purtroppo è finito ma il tennista romano ha mostrato a tutti di esserci ancora e che presto potrebbe tornare grande e di nuovo a quei livelli.

Infine un bellissimo elogio anche all'altro protagonista di giornata, il 37enne Fabio Fognini e Bertolucci chiarisce: "Il modo in cui Fabio ha dominato il numero 8 al mondo testimonia che quando il braccio scorre e la testa è libera, nulla gli è precluso, neanche su una superficie ostica a lui come l' erba".

Bertolucci poi analizza: "Ha vinto Jannik perché come tutti i fuoriclasse riesce ad alzare il livello nei momenti decisivi del match, ha vinto con l'autorevolezza di chi si è costruito questo livello nel corso di questi ultimi straordinari sei mesi".

"Ci sembra di sognare: il Centrale di Wimbledon conquistato da due giocatori italiani. Applausi scroscianti del tempio del tennis". In questo modo Paolo Bertolucci ha aperto il suo consueto editoriale sulla Gazzetta dello Sport per celebrare il derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini.

