Jannik Sinner: "La sfida con Berrettini valeva molto più di un secondo turno"

Era solo il secondo turno di un torneo del Grande Slam ma per alcuni è stato il match più bello dell'anno, potremmo dire probabilmente il più bel match nella storia tra due tennisti italiani. Matteo Berrettini e Jannik Sinner ci hanno divisi nel tifo, il sorteggio ci ha messo subito davanti a questo per certi versi triste evento, ma allo stesso tempo è stata una sfida che ci ha dato tante emozioni.

Da un lato Jannik ha dimostrato di poter reagire ai momenti difficili, ha vissuto grosse difficoltà ma ha giocato meglio i punti decisivi. Dall'altra e forse questa era la speranza migliore per tutti: Matteo Berrettini c'è ancora, gioca un match come se fosse una finale e potremmo dire che in questa versione forse solo 2-3 tennisti lo battono nel circuito.

Nella conferenza stampa post match, come riportato dalla Gazzetta, Jannik Sinner ha elogiato molto l'avversario e ha dichiarato: "È stata una partita dura, lui ha giocato e servito soprattutto molto bene. Io ho fatto qualche errore di troppo nel terzo set e la sua fiducia è cresciuta ma è stata un'ottima partita e sono felice di averla vinta in quattro set".

Parlando ancora del match Jannik chiarisce: "Entrambi ci aspettavamo un livello alto, lui qui si muove molto bene e per come è andata, il livello è stato molto più alto di un secondo turno. Purtroppo i sorteggi non possiamo controllarli.

Contro Matteo, un grande giocatore su erba, anche i piccoli dettagli fanno la differenza. Fortunatamente è andata bene". Infine un retroscena sul compagno e amico: "È bello rivederlo giocare a questi livelli. È stato molto carino, abbiamo iniziato il match con un sorriso e lo abbiamo finito allo stesso modo. Se continua a giocare così si da già che andrà di nuovo in alto. Spero di ritrovarlo ancora".