Panatta si sbilancia su Jannik Sinner e Matteo Berrettini: "È lui il favorito"

Tra poche ore, sul campo centrale di Wimbledon, andrà in scena l'attesissimo derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini. Da una parte l'attuale numero uno al mondo e vincitore quest'anno degli Australian Open, dall'altra un giocatore che sull'erba ha ottenuto i suoi migliori successi (fra cui la finale in questo Slam nel 2021).

Il destino è stato piuttosto crudele verso di loro, che dovranno incrociarsi già al secondo turno e per uno dei due sarà già tempo di abbandonare la prestigiosa competizione. Sulla grande battaglia tra l'altoatesino e il romano, Adriano Panatta ha espresso le sue considerazioni in un'intervista concessa a Libero: "Matteo non è lo stesso giocatore di tre anni fa, siamo sinceri.

Gli auguro di tornare quello di allora ma nel derby di oggi parte sfavorito. E mi spiace, sarebbe stato bello vedere una sfida alla pari" ha dichiarato l'ex tennista, indicando il 22enne di San Candido come il principale favorito per accedere al terzo round.

Il 73enne romano ha poi analizzato ai raggi X le qualità dei due atleti italiani: "Il servizio di Berrettini resta una mattonata scagliata dall’undicesimo piano di un grattacielo. A quello di Sinner do 8.5, sta lavorando su questo colpo con una determinazione maniacale, sapendo che in momenti di difficoltà può essere un salvifico piano B.

Il suo dritto, poi, è pungente e veloce nell’impatto, mentre Matteo, se fisicamente a posto, esprime uno dei dritti più naturali nella storia del tennis, un’arma impropria e devastante. Il rovescio è il colpo migliore di Sinner, armonico nella sua costruzione: Per Berrettini era un punto debole, migliorato tre anni fa e, ora, portato molto in slice".

Le chances di Sinner di vincere il torneo

"Certo" ha risposto così Panatta alla domanda se l'altoatesino possa conquistare il trofeo a Londra. In merito, ha parlato anche di Novak Djokovic, uno dei principali rivali alla vittoria insieme al campione in carica Carlos Alcaraz: "La mettiamo che attorno a lui c’è un grande mistero.

Come sta realmente? Bluffa? E il suo ginocchio da poco operato? A 37 anni non è il Joker dei giorni belli ma io avrei sempre timore a incrociare la racchetta con uno che al Centre Court ha trionfato sette volte" ha concluso.