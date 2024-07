Vagnozzi in vista del derby tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini: ecco le sue parole

L’umiltà del numero uno. È passata qualche settimana dallo storico giorno in cui Jannik Sinner è diventato il primo tennista italiano ad occupare la prima posizione del ranking mondiale, ma tutto è rimasto invariato.

Il suo carattere, la sua determinazione, il suo essere riservato. Tutto come prima, anche se adesso la pressione sul 22enne di San Candido è decisamente aumentata. Impegnato in questi giorni a Wimbledon, l’azzurro è sicuramente tra i favoriti per il successo finale, ma il percorso verso la finale dello Slam britannico gli ha riservato una spiacevole sorpresa: il derby al secondo turno con Matteo Berrettini.

In un’intervista rilasciata a Supertennis, il coach di Sinner Simone Vagnozzi ha raccontato il giovane campione azzurro, rivelando le sue abitudini e parlando del loro rapporto e della prossima sfida con Berrettini.

Le parole di Simone Vagnozzi

In una giornata condizionata dalla pioggia, Vagnozzi ha scherzato sulle abilità di meteorologo di Jannik. “E’ anche un buon meteorologo. Per fortuna ci siamo già allenati… È stata una decisione di Jannik, ci ha chiamato e ci ha chiesto di giocare alle 11.

Ci siamo allenati con Sonego e poi appena finito ha iniziato a piovere. Nel pomeriggio farà fisioterapia e cercherà di recuperare più energie possibili per domani. Stasera? Non penso vada in discoteca. Torniamo a casa e cucinerà per tutti, ma il menu dovete chiederlo a lui”.

Sulla scivolata nella partita con Hanfmann che ha spaventato tutti i tifosi italiani. “Per fortuna è tutto ok, si è allenato bene; sull’erba lo scivolone può accadere e ieri era molto umido e il campo era scivoloso.

Quando diciamo che i primi turni su erba sono complicati lo diciamo anche per quel motivo... fosse accaduto a me la partita sarebbe finita lì... lui invece ha continuato e il quarto set è stato molto buono e gli ha permesso di uscire dal campo con buone sensazioni” ha spiegato il coach.

In vista del derby con Berrettini, Vagnozzi ha dichiarato: “La routine è sempre la stessa, anche se prepari un match contro un ragazzo che conosci bene. C’è un po’ di aria di derby anche se oramai sono abituati a giocare tra loro, ci sono talmente tanti italiani nei tabelloni che devi abituarti quasi ogni giorno a prepararti per un derby”.

Nonostante la nuova posizione nel ranking mondiale, Sinner è rimasto sempre lo stesso. “No, è lo stesso ragazzo di sempre. Certo, adesso ci poniamo degli obiettivi nuovi, cercando sempre di migliorare… ha vinto il primo Slam ed è diventato numero 1 del mondo, adesso l’obiettivo è cercare di rimanere lassù il più possibile e provare a vincere altri Slam.

Sta crescendo e man mano che cresce si prende più responsabilità e sta facendo vedere sempre più la sua personalità, il fatto di vederlo ridere di più in campo, il fatto di vederlo scherzare di più sono i segnali del fatto che sta tirando fuori tutta la sua personalità” ha concluso l’allenatore.