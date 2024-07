Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal hanno ribadito in più occasioni che senza la presenza di uno degli altri due storici rivali non avrebbero raggiunto tale livello continuando a migliorare stagione dopo stagione.

I Big 3 si sono contraddistinti - oltre che per l'immenso talento - anche per l'umiltà e la volontà di trovare sempre nuove soluzioni per vincere e lavorare duramente per non perdere mai il passo. È proprio questa qualità che ha colpito Jannik Sinner.

L'altoatesino, in conferenza stampa, ha risposto a una domanda sul documentario "Federer: Twelve Final Days" e - soffermandosi su Federer, Djokovic e Nadal - parlato della lezione più importante appresa seguendo le loro gesta.

Le bellissime parole di Jannik Sinner su Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal

“Non ho ancora visto il documentario, quindi non conosco nello specifico come sia stato realizzato. Quello che posso imparare da loro è il modo in cui sono migliorati come giocatori lottando gli uni contro gli altri.

È arrivato Rafa in un certo momento e Roger ha lottato per trovare il modo di batterlo. Poi è arrivato Novak… questo è quello che permette ai tennisti di evolversi e alzare il livello" , ha spiegato il numero uno del mondo.

"Loro hanno raggiunto il 100% sotto ogni punto di vista. Questo è il mio sogno: arrivare alla fine della mia carriera raggiungendo il mio 100% dal punto di vista fisico, mentale e del gioco. Questa è la cosa più impressionante che loro tre hanno fatto”