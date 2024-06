Jannik Sinner sulle condizioni fisiche di Novak Djokovic: "Di una cosa sono sicuro"

Invece il serbo contro ogni pronostico prenderà parte ai Championships, da numero due del mondo. Nole proverà a vincere l’ottavo titolo, agganciando Roger Federer. I problemi fisici sembrano ormai far parte del passato.

A confermarlo è stato in conferenza lo stesso ex numero uno al mondo: "Forse non è l'ideale per medici e specialisti che ti consigliano di riposare 3 o 6 settimane.Più lungo è, meglio è per non rischiare, ma è una cosa individuale e soggettiva.

Gli ultimi tre giorni mi hanno reso ottimista sul fatto che possa davvero disputare match ai massimi livelli. Ognuno ha una risposta diversa al recupero, alla riabilitazione, agli esercizi. Non ho avuto alcuna ricaduta e adesso la mia intensità è molto alta, il ginocchio sta bene, non c'è stata alcuna reazione negativa", ha garantito.

Sinner si espone sulle condizioni del ginocchio di Djokovic

Qualche giorno fa Jannik Sinner ha testato la tenuta atletica di Djokovic impegnandolo in un set di allenamento, terminato con il risultato di 6-3 per l’azzurro.

Il serbo, pur avendo una vistosa fascia elastica a protezione del ginocchio destro, non si è comunque risparmiato, dimostrando di essermi ormai messo alle spalle i problemi di natura fisica. Sinner ha parlato così in conferenza stampa del numero due del seeding, che potrà ipoteticamente incontrare solo in finale ai prossimi Championships: “Penso che il suo ginocchio stia ormai bene.

Abbiamo giocato punti solo per 45 minuti. Non è facile stabilire ora qual è il suo livello. Di sicuro è uno dei più grandi ad aver giocatori su questi campi, e per me è un onore allenarmi con lui”, ha spiegato.