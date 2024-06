Sinner: "Wimbledon è speciale. Fisicamente mi sento meglio rispetto al Roland Garros"

Jannik Sinner è pronto per giocare il primo Slam da numero uno del mondo: nessun italiano è mai riuscito a realizzare tale impresa. L'altoatesino ha scelto un torneo speciale per conseguire l'incredibile obiettivo e guiderà il seeding a Wimbledon, l'evento più prestigioso del circuito.

A differenza di quanto accaduto alla vigilia del Roland Garros - quando ha dovuto fare i conti con un problema all'anca - la preparazione di Sinner in vista dei Championships è stata perfetta e gli ha permesso di aggiungere il 14esimo titolo in bacheca grazie al successo ottenuto ad Halle.

Jannik Sinner: "Fisicamente mi sento molto meglio rispetto al Roland Garros"

"Dopo Parigi mi sono preso qualche giorno di pausa e poi sono tornato al lavoro. Non ci sono segreti. Fisicamente mi sento molto meglio rispetto alla vigilia del Roland Garros, dove sono arrivato con qualche dubbio.

Abbiamo lavoro molto negli ultimi giorni e sono pronto a competere. Sono fortunato perché il tennis era un hobby per me all'inizio e ora è diventato un lavoro. Nella mia mente, però, è ancora un hobby.

Adoro scendere in campo e giocare. So quanti sacrifici ho fatto per ritrovarmi in questa posizione. È sempre un onore scendere in campo e non do nulla mai per scontato" , ha spiegato Sinner in conferenza stampa. "Sono felice di essere tornato qui, si avvicina l'inizio di un torneo molto speciale.

Sono contento di come ho giocato la scorsa settimana, sto cercando di ritrovare una buona forma su questi campi per essere pronto. Avere più fiducia in te stesso ti aiuta molto, soprattutto sull'erba. La scorsa settimana è stata importante per me.

Nel 2023 ho raggiunto le semifinali a Wimbledon, quindi so di poter giocare un ottimo tennis su questa superficie" , ha spiegato Sinner in conferenza stampa prima di soffermarsi sull'unicità dei tornei dello Slam e delle partite al meglio dei cinque set.

"Giocare al meglio dei cinque set è divertente, perché hai più occasioni per cambiare la dinamica di una partita. Ci sono ovviamente più emozioni ma anche problemi fisici. Credo sia bello vedere come reagisce un tennista in questi casi.

Disputare cinque set fa parte della storia del tennis. Alle Olimpiadi, per esempio, si giocherà al meglio dei tre set e tutto può accadere" .