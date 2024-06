Jannik Sinner: "Preferisco vivere senza social network. Non sono la vita reale"

Jannik Sinner utilizza raramente i social e si limita spesso a "controllare" i contenuti pensati e pubblicati dal suo team di comunicazione. Il motivo per cui il tennista italiano preferisce non perdersi troppo in questo mondo virtuale è tanto semplice quanto profondo.

Sinner crede che le persone non siano sempre sincere quando si mostrano sul web: un fattore che contribuirebbe a creare involontariamente una realtà diversa da quella effettiva sotto tanti punti di vista.

Jannik Sinner e i social: "Non sono la vita reale.

Preferisco vivere senza"

"Per una ragione molto semplice: i social network non sono la vita reale! Domani posso postare una mia foto con un grande sorriso, mentre nel momento stesso in cui la pubblico sto male. Solo che questo non lo vedranno.

Tutto quello che penseranno è che sono sempre felice, il che è ovviamente sbagliato. Io lo trovo malsano" , ha spiegato Sinner in un'intervista rilasciata al quotidiano L'Équipe. "Tu dai un’immagine di te che non rappresenta la realtà.

È una forma di menzogna. Dobbiamo fidarci di quello che ci mostrano sui social media? Quindi, francamente, preferisco vivere senza. Non ho bisogno di leggere ciò che le persone scrivono su di me, non ci penso e amo la mia vita senza le reti, come la vivo attualmente" .

Sinner farà il suo esordio da numero uno in un torneo del Grande Slam - è il primo italiano nella storia a guidare il seeding in un Major - a Wimbledon il prossimo lunedì e se la vedrà con il tedesco Yannick Hanfmann.