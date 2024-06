Ecco quando Jannik Sinner scenderà in campo per il debutto a Wimbledon

Mancava solo l'ufficialità ed è arrivata con l'annuncio del tabellone di Wimbledon, sia per il torneo maschile che per quello femminile. Per la testa di serie numero uno Jannik Sinner non sarà semplice, un tabellone piuttosto insidioso e che potrebbe vederlo impegnato in un derby al secondo turno contro Matteo Berrettini.

È stata stabilità però la sessione relativa alla parte alta e in attesa di ulteriori ufficialità riguardo il programma già sappiamo che il match tra Jannik Sinner e il tedesco Hanfmann andrà in scena nella giornata di lunedì.

Subito debutto per il campione azzurro che proverà a migliorare la semifinale dello scorso anno e magari anche trovare il suo secondo Slam dopo la vittoria in Australia. Ovviamente essendo il campione in carica sarà Carlos Alcaraz ad aprire le danze in un debutto sulla carta abbastanza agevole.

Spazio essendo questa parte di tabellone anche a Matteo Berrettini il cui impegno contro Fucsovics si preannuncia comunque abbastanza complicato. Insomma dopo settimane di tornei di preparazione si comincia e si potrà vedere Jannik Sinner subito all'opera, il numero uno al mondo che, ricordiamo, resterà in questa competizione anche a fine torneo e c'è curiosità sulle sue prestazioni e su quelle altrui con Jannik chiamato a vincere tornei importanti non solo su cemento ma anche su terra e in questo caso erba.

Wimbledon comincia, siamo pronti per il più classico dei tornei del Grande Slam. La sfida tra Alcaraz e Sinner è pronta per cominciare e i tifosi non vedono l'ora di vederli nuovamente l'uno contro l'altro, stavolta in semifinale.