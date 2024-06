Da Berrettini ad Alcaraz, quante insidie a Wimbledon: il cammino di Jannik Sinner

In questi minuti è stato ufficialmente annunciato il sorteggio per il tabellone di Wimbledon e sicuramente possiamo dire non è andata bene agli italiani e soprattutto è arrivato il nostro incubo peggiore.

Jannik Sinner vs Matteo Berrettini, non al primo turno ma eventualmente al secondo, un derby tra due dei nostri migliori tennisti (probabilmente i migliori due su erba) che tutti noi ci auguravamo il più tardi possibile.

Jannik Sinner è l'uomo più atteso, testa di serie numero uno e debutterà in quel di Wimbledon contro il tedesco Hanfmann ed eventualmente al secondo turno c'è il derby italiano. Impegno non semplice va detto visto che comunque Berrettini affronterà l'ungherese Fucsovics al secondo turno, non un impegno facile quindi.

Al terzo turno potrebbe riproporsi ancora la sfida con l'olandese Griekspoor, avversario che Jannik ha affrontato anche ad Halle e che spesso gli ha creato grattacapi. Sinner ha sempre vinto ma soffrendo e per un terzo turno non è affatto semplice.

Eventualmente agli Ottavi di finale Jannik potrebbe beccare Shelton, l'americano che fa del servizio una delle sue armi migliori o il cileno Nicolas Jarry, non facilissimo nonostante la superficie. Ai Quarti va relativamente meglio perché Sinner ha evitato Hurkacz (il polacco potrebbe affrontarlo nuovamente solo in finale) e Jannik potrebbe affrontare ai Quarti di finale Daniil Medvedev, testa di serie numero cinque ma che comunque non rappresenta un ostacolo insormontabile su erba.

Il match più atteso potrebbe comunque arrivare in semifinale con il re-match della semifinale al Roland Garros tra Sinner ed Alcaraz, l'azzurro spera stavolta di avere la meglio. Rispetto a Parigi dove Alcaraz partiva nettamente favorito è abbastanza diversa la situazione con i due che partono quasi alla pari, nonostante lo spagnolo sia campione in carica.

Occhio anche all'americano Tommy Paul, avversario che potrebbe affrontare Alcaraz ai Quarti e che spesso gli ha creato grosse insidie. In finale tutto dipenderà dalle condizioni di Novak Djokovic, reduce da un'operazione solo venti giorni fa.

Il serbo torna subito, il suo calendario almeno all'inizio non è complicato ma avrà sulla proprio strada insidie verso la finale come Hurkacz ed eventualmente Zverev in semifinale. Attenzione in questa parte del tabellone anche a Draper, protagonista di un'ottima corsa sull'erba.