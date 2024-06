Jannik Sinner può ottenere un record che manca a Federer, Nadal e Djokovic: il dato

Una nuova opportunità si presenterà a Wimbledon, così come (successivamente) agli Us Open. Jannik Sinner può davvero scrivere la storia nell'edizione 2024 dello Slam londinese, cercando di conquistare un record che solamente due tennisti hanno ottenuto nell'Era Open.

Fra questi non ci sono i Big Three ma neppure giocatori che sono stati protagonisti nel circuito maggiore negli ultimi 30 anni. L'altoatesino ha l'occasione, dopo aver vinto il primo torneo Major della carriera, di provare ad aggiudicarsene subito un altro nello stesso anno solare: per quasi tutti gli atleti, nella storia, è stato un vero e proprio tabù.

Chi ci è riuscito

Sembrerà strano ma i tre grandi del tennis nell'ultimo ventennio non sono riusciti ad agguantare questo traguardo. Roger Federer ha cominciato a Wimbledon 2003, tornando a vincere solo l'anno dopo (ci riuscì in tre occasioni, a Melbourne, di nuovo a Londra e agli Us Open).

Lo stesso vale per Rafael Nadal, che ha trionfato solo al Roland Garros nel 2005: la prima doppietta dello spagnolo si è registrata solo nel 2008 con l'Open di Francia e Wimbledon. Novak Djokovic ha invece cominciato la sua scalata di Slam agli Australian Open nel 2008, tornando però a vincere tre anni più tardi a Melbourne, a Wimbledon e agli Us Open per la prima volta.

Neppure Carlos Alcaraz ha strappato questo primato, visto che la sua prima affermazione Slam è arrivata verso la fine della stagione 2022 agli Us Open (potrebbe solo fare la prima doppietta della carriera). A compiere questa impresa nell'Era Open sono stati dunque solo due giocatori: lo statunitense Jimmy Connors che nel 1974 ne vinse addirittura tre (Australian Open, Wimbledon e Us Open) e l'argentino Guillermo Vilas, capace di sbloccarsi nel 1977 al Roland Garros e poi di imporsi anche agli Us Open lo stesso anno.

Nella storia del tennis, invece, ci sono stati altri tennisti a ottenere questo interessante traguardo. Ma naturalmente era tutta un'altra epoca. Presenti Bill Tiden (1920), René Lacoste (1925), Fred Perry (1934), Ken Rosewall (1953), Roy Emerson (1961) e John Newcombe (1967).