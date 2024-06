Jannik Sinner ha ricevuto uno dei migliori complimenti possibili per un tennista. A esaltare il talento dell'altoatesino - in un'intervista rilasciata a Fanpage - ci ha pensato Claudio Pistolesi, ex numero 71 del ranking ATP.

Pistolesi ha avuto la possibilità di affrontare o comunque osservare da vicino campioni del calibro di Pete Sampras, Andre Agassi e Boris Becker nel corso della sua carriera da giocatore; mentre, durante quella da allenatore, di preparare i suoi allievi alle partite contro Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal.

Tutte esperienze che gli hanno permesso di entrare in contatto con i giocatori che hanno scritto la storia del tennis. Proprio per questo, le dichiarazioni rilasciate pensando alla prima volta che ha visto Sinner nel secondo turno di qualificazioni agli US Open nel 2019 contro Viktor Galovic, assumono un significato speciale.

Pistolesi: "Non ho mai visto nessuno colpire la palla come Jannik Sinner in 40 anni"

"In passato ho visto la prima volta Sinner agli US Open contro un giocatore croato, Galovic, che è un mio amico e vinceva 5-2. Poi Sinner si è imposto in rimonta.

Dissi che nemmeno la prima volta che vidi Simone Bolelli rimasi così colpito: i giocatori io li ascolto, oltre a guardarli, perché se sai ascoltare l’impatto con la palla dice tanto. Un impatto così io non l’ho mai sentito, e poi c'è tutto il resto: la cultura sportiva che ha e che probabilmente arriva dallo sci e dalla famiglia.

Come colpisce la palla lui, non ho visto nessuno in 40 anni" , ha raccontato Pistolesi. "Ho giocato con Agassi, Sampras, Becker, ho allenato giocatori contro Federer, Djokovic e Nadal ma come pulizia del colpo e massimo rendimento con il minimo sforzo non ho mai visto nessuno così.

Poi ripeto anche la cultura sportiva è eccezionale con le interviste che fa, l’equilibrio, la serenità. È un concentrato di qualità e nemmeno l’intelligenza artificiale poteva fare uscire un Sinner".